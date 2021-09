4 leuke tips voor het interieur

wo 08 september 2021 19.35 uur

DRACHTEN - De gemiddelde wereldburger heeft de afgelopen 18 maanden meer binnen gezeten dan daarvoor. Misschien is het daarom tijd om de inrichting een make-over te geven. Hieronder staan wat leuke tips.

1. Gezellig eten met gezelschap

Heb jij dat nu ook dat je echt uitkijkt naar met moment dat jij je vrienden weer kan uitnodigen voor een gezellige avond? Wellicht is het dan een goed idee om eerst eens te kijken naar de eetkamer of de eethoek. Uiteraard wil je een eetkamertafel die groot genoeg is. Een mooie eetkamertafel | Löwik voegt tevens iets toe aan je interieur. Daarbij zijn eetbankjes nu helemaal trendy. Met een bankje voor de eetkamer sla je meerdere vliegen in een klap. Je krijgt extra zitplaatsen, omdat je lekker tegen elkaar aan kunt hangen. Ook is er onder het eetbankje vaak ruimte om zaken op te bergen. Let bij een eetkamerbankje altijd op de hoogte van de zitplaatsen. Met zachte kussens kan je ervoor zorgen dat iedereen comfortabel zit en goed bij de tafel kan.

2. Vul je verlichting aan

Er is de afgelopen maanden genoeg tijd geweest om te klussen. Wellicht heb jij je hele woning al voorzien van led lampen. Dat is de meest eenvoudige manier om iets te doen voor het milieu en daarmee ook nog eens geld te besparen. Dan is je vast ook opgevallen dat met licht je enorm veel kan doen voor je interieur. Waar je misschien al een aantal zaken qua meubilair hebt aangepast, vernieuwen veel mensen de lampen maar zelden. Toch kan je met een goede afstemming je inrichting weer een heel ander aanzicht geven met een paar nieuwe lampen. Lekker combineren!

3. Een nieuw kleurtje op de muren

Met een nieuwe kleurtje in je woning kan je ineens ook een heel nieuwe look creëren. De huidige trend is om de muren niet allemaal dezelfde kleur te geven. Dat betekent niet meteen dat je forse contrasten moet realiseren. Felle kleuren op de muren is iets waar alleen de meer avontuurlijke Nederlanders zich aan wagen en waar je interieur bij moet passen. Het is echter ook al een groot verschil als jij kleuren neemt die in elkaar overvloeien, zoals meerdere tinten van dezelfde kleur.

4. Groen moet

Vroeger waren planten soms echte erfstukken, totdat een aantal oersterke soorten als ouderwets werden beschouwd. Het zijn juist die planten die nu weer helemaal trendy worden. Denk maar eens aan de gatenplant (Monstera) die in de tijd van opa en oma in iedere woonkamer voorkwamen. Deze sterke plant groeit vrijwel overal goed zonder dat deze voor het raam hoeft te staan. Op die manier kan je voor weinig geld een echte eyecatcher in de kamer krijgen die steeds nog groter en mooier wordt. Wil je nog een paar vergeten namen? De sansevieria, de hertshoornvaren en de ficus zijn ook mooie voorbeelden. Indien je geen groene vingers heb maar wel een zonnig plekje in de zomer en een koel plekje in de winter, kan je denken aan een flinke cactus. Er zijn vast meer soorten dan jij verwacht.