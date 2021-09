Voorrangsfout: auto's botsen op Trekwei

wo 08 september 2021 17.30 uur

DRIEZUM - Twee auto's kwamen woensdag met elkaar in botsing op de Trekwei bij Driezum. De aanrijding vond omstreeks 16.45 uur plaats op de kruising met Het Eastwâld.

De brandweer was ook opgeroepen voor het ongeval maar zij hoefden niet in actie te komen. Er was geen sprake van een beknelling. Er is één inzittende door het ambulancepersoneel onderzocht. Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding verder afgehandeld.

