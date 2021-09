Man met ballon in mond betrapt op bezit nep-iPhones

di 07 september 2021 15.07 uur

DRACHTEN - Een automobilist is onlangs door de politie van de weg gehaald nadat hij over de A7 reed met een lachgas-ballonnetje aan de mond. Een getuige zag dit en belde de politie. De man vertoonde namelijk ook nog eens gevaarlijk rijgedrag.

Agenten wisten de bestuurder bij Drachten staande te houden. Uit de speekseltest werd vrij snel duidelijk dat de man onder invloed van diverse soorten drugs (cocaïne, methamfetamine, amfetamine en THC) achter het stuur had gezeten. Hij werd meegenomen naar het bureau voor een bloedtest.

Nep-iPhones

De alerte agenten deden tijdens een controle in het voertuig nog een ontdekking. Er werden twee nieuwe iPhones 12 Max Pro aangetroffen die nog in de verpakking zaten. De bestuurder liet aan de politie weten dat hij ze op Marktplaats zou hebben gekocht.

Bij verdere bestudering van de verpakking viel het de agenten op dat beide telefoons waren voorzien van hetzelfde IMEI nummer. "Dit is onmogelijk. Iedere telefoon is namelijk voorzien van een uniek IMEI nummer. Hierop hebben we de telefoons in beslag genomen en loopt er tegen de verdachte nu ook een onderzoek ter zake bedrog." aldus de politie.