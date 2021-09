Man (22) 'racet' op snorfiets door Leeuwarden

di 07 september 2021 11.42 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel werd maandag door de politie op de bon geslingerd. De man reed omstreeks 10.30 uur veel te hard over de Krijn van den Helmstraat in Leeuwarden. De maximum snelheid van een snorfiets is 25 km/u maar de man reed een stuk harder.

Na correctie reed de bestuurder 19 km/u te snel. Een zogenaamde WOK melding is door de politie opgemaakt (Wachten op Keuring).