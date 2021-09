Start aanleg vangrail langs kanaal bij Stroobos

ma 06 september 2021 18.10 uur

STROOBOS - Eindelijk. Het Hoendiep Noordzijde tussen Stroobos en de sluis van Gaarkeuken krijgt een vangrail. De aanleg over het weggedeelte van 5 kilometer lengte is maandag van start gegaan in Stroobos.

Ernstige verkeersongevallen waren de aanleiding voor de vangrail. Regelmatig eindigden voertuigen in het Prinses Margrietkanaal / Van Starkenborghkanaal met soms dodelijke afloop. De vangrail moet voorkomen dat weggebruikers in het water belanden.

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van de gemeente Westerkwartier gaf maandag startsein voor de aanleg van de vangrail. "Een van de ambities van de gemeente Westerkwartier is het verbeteren van de (fysieke) veiligheid van de infrastructuur. Het aanbrengen van de vangrail als afscheiding tussen het Van Starkenborghkanaal en de hier langs liggende weg levert hier een bijdrage aan. We willen hiermee de veiligheid van de verkeersdeelnemers langs het Van Starkenborghkanaal vergroten."

Rijkswaterstaat, waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en de gemeente Achtkarspelen ondersteunen het aanbrengen van de vangrail, die voor een deel doorloopt op Fries grondgebied. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkent de noodzaak van deze fysieke afscheiding en heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie hiervan.

Uitvoering

Heijmans Infra BV legt de vangrail aan en begint daarbij aan de kant van Stroobos. De klus duurt tot 24 september. Per dag legt de aannemer zo’n 500 meter vangrail aan.