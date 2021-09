Feanwâldster wil buurvrouw met zoutzuur besprenkelen

ma 06 september 2021 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van Feanwâlden is maandag wegens vernieling en mishandeling veroordeeld tot een werkstraf. De verdachte verscheen niet in de rechtbank, volgens zijn advocate omdat hij de zitting toch wel heel spannend vond.

De man had begin januari een buurvrouw mishandeld omdat ze in de gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex aan de Stinswei bloempotten had neergezet.

Gescheurde lip

De Feanwâldster uitte zijn ongenoegen door een bloempot kapotte smijten en de buurvrouw een klap in het gezicht te geven. Toen de politie arriveerde gaf de man de vernieling toe, maar hij ontkende de mishandeling. De agenten zagen dat de buurvrouw een gescheurde lip had en een opgezwollen wang.

Al een tijd geërgerd

Voor politierechter Gustaaf Wijnands was het letsel het bewijs dat de Feanwâldster wel degelijk een klap had uitgedeeld. Tegen de reclassering had de verdachte gezegd dat hij zich al een hele tijd ergerde aan de buurvrouw. Ook over de andere bewoners van het appartementencomplex had hij weinig positiefs te melden.

Buurvrouw met zoutzuur besprenkelen

Hij had er nog aan toegevoegd dat hij de buurvrouw zou hebben besprenkeld met zoutzuur als het incident met de bloempot niet zou hebben plaatsgevonden. Een uitspraak die bij de rechter en officier van justitie Ger Strootker vraagtekens opriep over het gevaar dat de man in de toekomst nog eens in de fout kon of zou gaan.

Verdachte wil geen behandeling

De reclassering had al geadviseerd om de Feanwâldster onder toezicht te plaatsen. Dat advies nam de rechter over. Hoewel hij de verdachte zelf te kennen had gegeven dat hij geen behandeling wilde, bepaalde Wijnands toch dat moet gebeuren. Voor de vernieling en de mishandeling kreeg de Feanwâldster een werkstraf van 50 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk. De buurvrouw is inmiddels verhuisd.