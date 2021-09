Drachten: straat afgezet vanwege gaslek

zo 05 september 2021 21.04 uur

DRACHTEN - De brandweer is zondagavond gealarmeerd voor een vreemde lucht op de Turflaan in Drachten. Eenmaal ter plaatse bleek er een gaslek in de voortuin van een woning te zijn.

Omdat de geur van gas zeer aanwezig is, heeft de politie de straat afgesloten. De brandweer heeft daarna metingen verricht. Liander kwam later ter plaatse om te onderzoeken waar de lekkage zit.

De bewoners mochten tijdelijk de woning niet betreden. De schade is ontstaan doordat er afgelopen dinsdag een hekwerk is geplaatst.