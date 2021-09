Bankpasfraude in Beetsterzwaag, verdachten gepakt

zo 05 september 2021 14.47 uur

BEETSTERZWAAG - Een bewoner uit Beetsterzwaag is vrijdag het doelwit geworden van bankpasfraude. De bewoner was gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Vanwege een bepaalde reden moest de bankpas worden afgegeven en de bewoner werkte hieraan mee. Een nep-bankmedewerker heeft daarna de bankpas opgehaald.

Een 23-jarige man uit Lelystad en een minderjarige jongen zijn later op de dag door de politie opgepakt voor deze zaak. Het duo kwam in beeld dankzij een alerte winkelier in Drachten.

Het koopgedrag van de twee viel op bij de verkoper en hij waarschuwde de politie. Dankzij deze melding konden de twee worden aangehouden. Ze zitten momenteel vast vanwege het onderzoek.