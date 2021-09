Messenverbod blijft (komend jaar) in Drachten

zo 05 september 2021 12.40 uur

DRACHTEN - Het messenverbod in Drachten is met een jaar verlengd. Dat heeft de gemeente Smallingerland bekendgemaakt. Het verbod werd per 1 september 2020 ingesteld.

Het verbod houdt in dat alle mogelijke wapens (van messen tot schroevendraaiers) in het centrum van Drachten verboden zijn in de avond en nacht. Het gaat om het volgende gebied: de Noorderbuurt, Houtlaan, Noorderdwarsstraat, Zuiderdwarsstraat, Berglaan, Museumplein en Zuiderbuurt.

Avondklok

Vanwege de avondklok en coronamaatregelen was het in het afgelopen jaar een stuk rustiger op straat. De horeca was langere tijd gesloten en toch vonden er meerdere incidenten plaats. "De incidenten met (steek)wapens laten ondanks de coronamaatregelen echter nog steeds een zorgelijk beeld zien." zo laat de gemeente weten.

Het messenverbod is daarom met een jaar verlengd. Over een jaar kan er een betere evaluatie worden gedaa over het effect van het messenverbod.

Schroevendraaier

Drie jongeren werden zaterdagavond nog in Drachten door de politie betrapt omdat ze schoten met een balletjespistool. Dit wapen leek sprekend op een echt vuurwapen, zo liet de politie weten.

Een minderjarige aanwezige fietste op dat moment rond met een schroevendraaier. Hij vond het heel normaal en zou de schroevendraaier nodig hebben om zijn fiets te repareren. Een agent sprak hem daarop aan. "Een fiets repareren dat doe je thuis".

Onderwijs

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland wil dat scholen meer aandacht geven aan de gevolgen van geweld. De burgemeester liet aan de Leeuwarder Courant weten: "Als burgemeester probeer ik aandacht te vragen voor geweld en de gevolgen daarvan. Scholen moeten erover met jongeren in gesprek blijven". Dat moet gebeuren tijdens de 'Week van de Veiligheid' in oktober.