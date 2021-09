35ste elfstedenroeimarathon 2021

za 04 september 2021 19.30 uur

DOKKUM - Zaterdag organiseerde Leeuwarder Roeivereniging Wetterwille de 35e elfstedenroeimarathon; de roeimarathon die al in 2020 geroeid zou worden. Vanwege Corona werd het een alternatieve kleinschalige race. Rond 16.10 uur kwamen de roeiers Dokkum binnen.

De 10 teams bestaan uit niet meer dan 6 roeiers die de 210 kilometer lange tocht binnen de 24 uur moeten afleggen. Een ongekende prestatie mede in verband met de beperkte mogelijkheid die er het afgelopen jaar is geweest om met meerderen te sporten en het opbouwen van de benodigde conditie.

De deelnemers kwamen vanuit verschillende Nederlandse verenigingen en een team van een Duitse roeivereniging, waarbij het dit jaar vooral ging over de prestatie om de 210 kilometer binnen de 24 uur te roeien, iets wat een aantal teams nog niet eerder heeft gepresteerd.

De officiële start was om 14.00 uur in de Prinsentuin in Leeuwarden door middel van een zogeheten 'vliegende start’. Dit betekent dat de tijdregistratie voor de afzonderlijke boten vanaf een vaste plek in de Prinsentuin zal worden gedaan.

Naar verwachting passeren de ploegen op zondag 5 september tussen 08.00 en 14.00 uur de finishlijn in Leeuwarden.

