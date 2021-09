Huis van de maand: Bonhommestrjitte 12 te Surhuizum

za 04 september 2021 17.12 uur

SURHUIZUM - Een prachtige kans om een ruime 2-onder-1-kap te kopen! Deze nette en goed onderhouden woning is gelegen in een rustige straat in Surhuizum en beschikt over 3 slaapkamers, een zeer ruime aangebouwde en uitgebouwde stenen garage én een privacyvolle tuin met houten berging!

In 2018 is de woning buitenom geschilderd. De dakbedekking van de dakkapel, garage en bijkeuken is in 2016 vervangen. In de kruipruimte zijn tevens schelpen aangebracht.

De indeling is als volgt:

Begane grond: Entree via de voordeur; hal; hangtoilet met fontein; woon-/eetkamer van 29,5m2; keuken met gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en koelkast; ruime bijkeuken met

witgoedaansluitingen; toegang tot de garage en de achtertuin.

Eerste verdieping: Overloop; 3 slaapkamers waaronder een ouderslaapkamer van 12m2; badkamer met douche, hangtoilet, wastafel en een wastafelmeubel met veel kastruimte. Tweede verdieping: Bergzolder te bereiken middels een vlizotrap.

De aangebouwde stenen garage van maar liefst 25m2 is voorzien van elektra en water. Lichtkoepels op het dak zorgen voor extra daglicht.

In de privacyvolle achtertuin op het zuidoosten is een houten berging aanwezig, dus aan bergruimte geen gebrek! Voor de zonliefhebber zijn er meerdere terrassen in de achtertuin gesitueerd en daarnaast zijn er een grasveld en diverse sierborders aanwezig. De woning is gelegen aan een rustige kindvriendelijke straat en omgeven door veel groenstroken. Net als de voortuin; deze is fraai aangelegd met sierborders vol planten, struiken en bloemen. Parkeren kan op eigen terrein, maar ook in de directe omgeving.

Het energielabel is in aanvraag en betreft momenteel een voorlopig C-energielabel. Een voorlopig label heeft geen officiële status. Het is bedoeld als kennismaking met het energielabel.

Surhuizum

Surhuizum is een actief dorp met een levendig verenigingsleven. Bovendien gelegen op korte afstand van uitvalswegen in de richtingen van Buitenpost, Surhuisterveen en de A7 (Groningen-Drachten-Heerenveen).

Enthousiast geworden over deze keurige woning? Vis niet achter het net! Bel vandaag nog voor een bezichtiging en ontdek welke mogelijkheden deze woning voor u in petto heeft! Klik hier voor meer

informatie over deze woning.