Nieuwe 'stadsentree' Dokkum wordt te duur

za 04 september 2021 15.28 uur

DOKKUM - Er is te weinig geld voor de realisatie van de nieuwe stadsentree aan de noordzijde van Dokkum. Er is een budget van 4,2 miljoen euro maar er is veel meer geld nodig. Het college van B&W heeft deze week de gemeenteraad ingelicht over de kwestie.

De beoogde stadsentree moet in het gebied rondom de parkeergarage Panwurk komen. De parkeergarage gaat verdwijnen en er moet onder andere een loopbrug komen richting het centrum.

Omdat de bouwkosten in de afgelopen jaren enorm zijn gestegen, is het budget van 4,2 miljoen euro te klein geworden. Er zal nu eerst gekeken worden naar goedkopere oplossingen. De gemeenteraad kan voor de zomer van 2022 een nieuw voorstel verwachten.