Drachten: brand in droger geblust

vr 03 september 2021 22.00 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte vrijdagavond om 21.13 uur uit voor een woningbrand aan de Voergang in Drachten. Er was brand uitgebroken in een droger.

Bij aankomst van de brandweer kwam er lichte rook uit de woning. De brandweer heeft de brand geblust. Het huis is daarna geventileerd.