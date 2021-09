Behandeling moordzaak Mûnein pas begin volgend jaar

vr 03 september 2021 16.50 uur

LEEUWARDEN - De rechtszaak tegen de 28-jarige man die in juni vorig jaar in een woning aan de Mounewei in Mûnein de 44-jarige Walter Könemann uit Almere zou hebben doodgestoken, wordt hoogstwaarschijnlijk begin volgend jaar behandeld. De datum die aanvankelijk was gereserveerd voor de zaak, 23 november van dit jaar, zal niet worden gehaald, meldde officier van justitie Leonie Lubbers vrijdag op een pro forma-zitting.

De verdachte wordt momenteel psychologisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Volgens advocaat Rob Jan Pardijs is de laatste week van het verblijf van zijn cliënt in het PBC ingegaan.

In maart is er op verzoek van de raadsman een reconstructie geweest. Ook heeft er een zogeheten bloedspatanalyse-onderzoek plaatsgevonden. Op verzoek van Pardijs wordt er voor de inhoudelijke behandeling nog een extra regiezitting gepland. Het dodelijke slachtoffer was op de bewuste dag op bezoek bij de bewoner van de woning aan de Mounewei. De 38-jarige man raakte ernstig gewond.

Zijn partner slaagde erin de woning te ontvluchten door uit een raam te springen. De verdachte woonde aan de overkant van de straat. Hij was eerder die dag al in de woning geweest. Later kwam hij terug, gewapend met een steen en een mes, waarna het in de woning gruwelijk uit de hand liep. De Almeerder had 65 snij- en steekwonden, de bewoner had 36 verwondingen opgelopen. Net als zijn vriendin wist hij te ontsnappen.

De verdachte zou zijn zinnen hebben gezet op de stiefdochter van de bewoner, maar de gevoelens waren niet wederzijds. Eind augustus vorig jaar heeft de man in de gevangenis in Zwolle een mede-gedetineerde met een afgeslepen pen in het hoofd gestoken. Dat incident zal als extra feit – poging doodslag - op de dagvaarding komen. De verdachte werd na het steekincident overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.