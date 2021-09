Politie pakt auto af van hardleerse Drachtster

do 02 september 2021 14.12 uur

DRACHTEN - Een 42-jarige man uit Drachten moest woensdag zijn auto inleveren bij de politie. Hij werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Omdat dit inmiddels de derde keer in vier jaar tijd was, besloten de agenten om de auto in beslag te nemen.

De man probeerde aanvankelijk nog om zich voor te doen als een familielid die wel in het bezit van een rijbewijs is. De politie trapte daar niet in. Er is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder rijbewijs en het niet tonen van een identiteitsbewijs.