Sipke Hoekstra (VVD) tijdelijk terug als raadslid

do 02 september 2021 14.03 uur

DRACHTEN - Oud-wethouder Sipke Hoekstra van Smallingerland vervangt tijdelijk VVD-raadslid Dominique Elzer-Rombouts, die tot 21 december met zwangerschapsverlof is. Hij was de eerste kandidaat op partijlijst, die benoembaar was. Hoekstra is per direct aan de slag gegaan.

Elzer-Rombouts keert op 21 december 2021 weer terug in de raad van Smallingerland. Ze kan haar plaats zonder verdere procedures weer innemen. Haar geloofsbrieven hoeven dan niet te worden onderzicht, terwijl besluitvorming over toelating en afleggen van de eed of belofte evenmin hoeft plaats te vinden. De geloofspapieren van Hoekstra werden dinsdag wel onderzocht en in orde bevonden.