Raad besluit: Dit is de nieuwe gemeentevlag

wo 01 september 2021 21.48 uur

KOLLUM - De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft woensdagavond een besluit genomen over de nieuwe gemeentevlag. De vlag krijgt nog wel één ster. De ster is aangepast omdat hij aanvankelijk te veel leek op een jodenster. Dit leidde tot commotie in de samenleving.

Raadslid Johan Talsma (BV NL) vond de nieuwe vlag maar niks. Hij omschreef het kiezen van een vlag als een wedstrijdje 'ver plassen'. Raadslid Pieter Braaksma van Gemeentebelangen vond de vlag zonder ster erg verfrissend. Zijn partij stemde ook tegen het voorgestelde ontwerp van één ster.

Uiteindelijk stemden alle fracties voor de gemeentevlag met één ster met uitzondering van Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân.