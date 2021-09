Echtpaar Adema-Bijlsma uit EarnewÃ¢ld 60 jaar getrouwd

Echtpaar Adema-Bijlsma uit Earnewâld 60 jaar getrouwd

di 31 augustus 2021 17.52 uur

EARNEWâLD - Op 31 augustus vierde het echtpaar Martinus Adema (24-1-1936) en Jeltje Adema-Bijlsma (10-1-1940) hun diamanten huwelijk. Namens de gemeente Tytsjerksteradiel bracht wethouder Gelbrig Hoekstra dinsdag het bruidspaar de felicitaties en bloemen.

Martinus Adema en Jeltje Bijlsma leerden elkaar kennen op de dansvloer tijdens een feest in Oudega (Smallingerland). Zij was destijds 17 jaar en hij 21 jaar. Na vier jaar, op 31 augustus 1961, stapten ze in het huwelijksbootje. Het jonge paar ging in Earnewâld wonen. Zij kregen vier kinderen, waarvan de eerste twee (een zoon en dochter) wegens vroeggeboorte helaas overleden. Gelukkig kwamen er nog een gezonde zoon en dochter.

De heer Adema werkte in de \'duimstokfabriek’ in Drachten. Na een bedrijfsongeval ging hij werken bij Houthandel Halbertsma in Grou, waar hij tot zijn pensioen heeft gewerkt. Daarna was hij nog 15 jaar koster voor de NH-kerk in Earnewâld. Mevrouw Adema werkte bij de boer en groenteman. Toen de kinderen kwamen, nam zij de zorg voor de kinderen op haar. Daarna deed ze schoonmaakwerk. Ze maakte 16 jaar lang de school schoon en hielp haar man bij het onderhoud van de kerk en het kerkhof.

De heer Adema heeft veel bestuursfunctie bekleed, onder andere op het gebied van de zeil- en schaatssport. Ook zat hij in het bestuur van scholen. Voor zijn vrijwilligerswerk heeft de heer Adema een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Mevrouw Adema ondersteunde haar man bij zijn vrijwilligersklussen.