Brandmelding op viskotter op Lauwersoog

ma 30 augustus 2021 23.48 uur

LAUWERSOOG - De brandweer van Zoutkamp en Anjum rukte maandagavond uit voor een brandmelding op een viskotter op Lauwersoog. De brandweer werd om 23.22 uur gealarmeerd.

De viskotter was op zee en de bemanning roken een brandlucht maar konden het niet thuisbrengen. Omdat ze het toch niet vertrouwden zijn ze terug gevaren naar de visserijhaven van Lauwersoog.

De brandweer is in actie gekomen en ontdekte dat rondom de uitlaat hout was gaan smeulen. Het smeulende materiaal rondom de uitlaat is door de brandweer van boord gehaald en op de kade geblust.

