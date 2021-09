Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen in Dokkum

DOKKUM - Ter gelegenheid van de start van de Benelux Tour op maandag 30 augustus in Surhuisterveen, was er zondagmiddag in de Bonifatiuskapel in Dokkum een vooruitblik op de wedstrijd.

Speciale gasten waren de wielrenners Tom Dumoulin en Dylan Groenewegen van team Jumbo-Visma.

In het gemeentehuis van Dokkum meldden zich vanmiddag de ploegleiders van alle deelnemende ploegen. In de raadzaal sprak wethouder Jelle Boerema de ploegleiders toe en ontvingen ze van de gemeente een mandje met lekkernijen uit Dokkum.



Omwille van de geldende coronamaatregelen was er geen klassieke ploegenvoorstelling.

