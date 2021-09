Auto's in botsing op Earnewarre

zo 29 augustus 2021 18.20 uur

GARYP - Twee auto's kwamen zondagmiddag met elkaar in botsing op de driesprong aan de Earnewarre bij Garyp. Het ongeval vond plaats toen een echtpaar vanaf de richting Garyp de weg opreed naar Earnewâld. Zij zagen een bestuurster in een witte bestelbus - die richting Warten reed, over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

De politie is als eerste ter plaatse gekomen en uit voorzorg kwam later tevens een ambulance langs. Een man is onderzocht maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook de andere betrokkenen kwamen met de schrik vrij. De voertuigen zijn door een berger afgevoerd.

