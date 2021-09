Hardleerse man (47) negeert stopteken politie

za 28 augustus 2021 15.38 uur

DRACHTEN - Een 47-jarige bestuurder uit de gemeente Opsterland werd deze week tweemaal door de politie betrapt op het rijden onder invloed. Er is tweemaal bloed afgenomen en later zal blijken of de man daadwerkelijk onder invloed van drugs heeft gereden.

Agenten zagen de man donderdagnacht in zijn busje rijden op de Noorderhogeweg in Drachten. Hij stopte meerdere keren en dat viel de dienders op. De man sloeg echter op de vlucht toen de politie een praatje met hem wilde gaan maken.

De chauffeur ging er met hoge snelheid vandoor. Het voertuig reed hierbij in tegengestelde richting over de Noorderhogeweg en negeerde de verkeerslichten. De politie wist de man uiteindelijk alsnog staande te houden. Een speekseltest wees uit dat de man vermoedelijk onder invloed van drugs had gereden. Op het bureau werd vervolgens een bloedproef afgenomen voor verder onderzoek.

In de avond viel agenten een voertuig op in Drachten vanwege de hoge snelheid. De bestuurder werd staande gehouden en het bleek weer te gaan om de 47-jarige man uit Opsterland. Na de speekseltest bleek ook nu weer dat er sprake was van het vermoedelijk rijden onder invloed van drugs. Ook nu werd er bloed afgenomen.

De politie laat weten: "Als blijkt dat ook bij deze tweede aanhouding sprake is van rijden onder invloed, wordt de verdachte tweemaal het rijden onder invloed ten laste gelegd. Daarnaast wordt het rijden tijdens rijontzegging en het begaan van meerdere verkeersovertredingen ten laste gelegd."