Friesland wil 700 extra laadpalen voor elektrische auto's

za 28 augustus 2021 14.45 uur

TERWISPEL - Er moeten veel meer laadpunten voor elektrische auto's komen in Friesland. Afgelopen week tekende gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder namens provincie Fryslân een overeenkomst met Friese gemeenten voor uitbreiding van het netwerk in de openbare ruimte.

Het is een belangrijke stap naar een volledig dekkend laadnetwerk voor de provincie Fryslân dat de komende jaren verder uitgebreid gaat worden.

Het doel is om voor eind 2023 700 publieke laadpalen toe te voegen aan het bestaande laadnetwerk in Friesland. Gewoonlijk heeft een standaard laadpaal twee laadpunten. Een volledig netwerk van openbare laadpunten zorgt ervoor dat elektrisch rijden voor iedereen mogelijk wordt. Op dit moment is een elektrische auto alleen handig voor mensen die thuis een laadpaal hebben.

Provincie neemt voortouw

Friese gemeenten machtigen de provincie om de aanbesteding te organiseren, door de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De aanbestedingsprocedure loopt en naar verwachting is begin november bekend welk bedrijf de publieke laadpalen levert en plaatst.

"Er moet en zal de komende jaren veel gebeuren. Daarmee dragen we stevig bij aan de verdere verduurzaming van het verkeer in Fryslân", zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De NAL is onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarin staat dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn. Dat betekent dat er 1,9 miljoen elektrische personenauto's op de weg komen. Om die te kunnen laden, zijn naar schatting 1,7 miljoen laadpunten nodig.