Rondweg voor 34.500 euro vlak gemaakt voor Benelux-tour

vr 27 augustus 2021 16.15 uur

DOKKUM - De Rondweg Noord in Dokkum is deze week volledig aangepast voor de komst van de Benelux-tour. De eerste etappe wordt maandag verreden met de start in Surhuisterveen en de finish in Dokkum. De gemeente Noardeast-Fryslan heeft in totaal 175.000 euro geïnvesteerd in de Benelux-tour.

34.500 euro

Voor 34.500 euro werd de weg afgelopen week aangepast. De gemeente Noardeast-Fryslân draait op voor de kosten. De oversteekplekken en de opstaande rand bij de rotonde zijn verwijderd. "Deze werkzaamheden worden gecombineerd met onderhoud aan de oversteekplekken. De verwachting is dat in het najaar de oversteekplekken weer vernieuwd teruggeplaatst zijn." zo laat de gemeente WâldNet weten.

Finish

De obstakels moesten worden verwijderd zodat de wielrenners op veilige wijze vrij baan hebben. De gaten in de weg zijn tijdelijk gevuld met beton. De finish is op deze rondweg en de wielrenners zullen met een enorme snelheid langskomen, vooral als er sprake is van een massasprint.

Afsluitingen

De Watertorenbuurt zal maandag a.s. afgesloten worden in verband met de wielerkoers. Dat geldt ook voor delen van de rondweg. Verder moeten mensen in Dokkum rekening houden met diverse wegafsluitingen vanaf 16.00 uur. De finish zal naar omstreeks 17.00 uur zijn.

Klik hier voor de route en doorkomsttijden in de dorpen in de regio.

