Auto slaat over de kop na botsing met tractor

do 26 augustus 2021 23.38 uur

HAULERWIJK - Een automobilist uit Assen is donderdagavond met zijn voertuig over de kop geslagen nadat hij in botsing kwam met een tegemoetkomende tractor. Het ongeval vond omstreeks 21.40 uur plaats op de Rolpaal in Haulerwijk.

De bestuurder reed richting Haule en kon vanwege bomen langs de kant van de weg niet uitwijken voor de tegemoetkomende tractor. Met de zijkant werd de tractor geraakt en het voertuig kwam op de zij in de berm tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Een berger heeft de auto weggetakeld.

