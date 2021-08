Wandelaar en hond aangereden; hond overleden

do 26 augustus 2021 23.36 uur

ROTTEVALLE - Op de parallelweg langs de Litswei bij Rottevalle is donderdagavond een wandelaar met zijn hond aangereden door een auto. De man zou met zijn hond in de berm hebben gelopen toen zij werden geraakt. Daarna is de man een aantal meters meegesleurd. De man raakte gewond aan zijn hoofd, zijn hond is ter plaatse overleden.

De aangereden man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de bestuurder van de auto aangemerkt als verdachte. Een berger is ter plaatse gekomen om de beschadigde auto op te halen.

