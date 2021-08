Verkeerschaos op A7 door slachtafval

do 26 augustus 2021 20.37 uur

DRACHTEN - Op de snelweg A7 tussen Beetsterzwaag en Drachten ontstond donderdagavond een verkeerschaos. Een vrachtwagen had een partij slachtafval verloren. Het verkeer (richting Groningen) kwam als gevolg hiervan enige tijd helemaal stil te staan.

Even na 20.30 uur kwam er wat beweging in het verkeer. Het verkeer moest op dat moment rekening houden met 30 minuten vertraging. Stapvoets werden de auto's over één rijstrook langs de plek geleid. De weg was besmeurd met slachtafval en het ging gepaard met een enorme stank.

Remmen

De chauffeur van de combinatie heeft hard moeten remmen waarna het slachtafval in de niet (goed) afgesloten bak in beweging kwam en eruit klotste.

Schoonmaken duurt uren

Rijkswaterstaat liet ter plaatse WâldNet weten dat het schoonmaken nog uren gaat duren. Een speciaal bedrijf moest ter plaatse komen om het slachtafval te verwijderen. De dierlijke vetten zouden extra schadelijk voor het asfalt kunnen zijn.

De eerste verwachting was dat het schoonmaken misschien wel tot 1 uur 's nachts gaat duren. Er is één rijstrook beschikbaar zodat automobilisten kunnen passeren. De file zal daardoor langzaam verdwijnen.

In Beetsterzwaag ontstond als gevolg van het incident en daarop volgende file ook een chaos in het verkeer. Veel bestuurders besloten om de A7 te verlaten en belandden daardoor in Beetsterzwaag.

