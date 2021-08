Auto rijdt door na aanrijding met fietsster

do 26 augustus 2021 14.31 uur

BEETSTERZWAAG - Een fietsster is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De aanrijding vond omstreeks 13.45 uur plaats op de kruising van de Hoofdstraat met de Skoalleane in Beetsterzwaag. De automobilist is na het ongeval om onbekende redenen doorgereden.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De fietsster raakte gewond en zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Alerte omstanders hadden het kenteken van de auto genoteerd. De politie heeft het voertuig elders aangetroffen. Meer daarover is niet bekend.