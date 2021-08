Fietser gewond na val in Drachten

do 26 augustus 2021 11.02 uur

DRACHTEN - Op de Vogelzang in Drachten is donderdagmorgen een fietser gewond geraakt. De man viel door een onbekende oorzaak van zijn fiets. Hij raakte daardoor gewond aan in ieder geval zijn hoofd.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de man te onderzoeken. De fietser is met de ambulance meegegaan naar het ziekenhuis.