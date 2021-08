Stertil investeert 7.5 miljoen voor uitbreiding

do 26 augustus 2021 10.15 uur

KOOTSTERTILLE - Stertil Group BV in Kootstertille heeft deze week een investeringsprogramma van 7.5 miljoen euro aangekondigd. De productiefaciliteiten over de hele wereld worden met 7000 m2 uitgebreid. "Deze investeringen zijn een antwoord op het continue succes en de populariteit van de verschillende producten van de bedrijfsdivisies binnen de Stertil Group." zo laat het bedrijf weten.

Naar verwachting zal de uitbreiding tussen eind dit jaar en begin 2022 zijn voltooid.

Aankoop grond

In mei dit jaar maakte de Stertil Group van de gelegenheid gebruik om nog eens 25,000 m2 grond te kopen van de gemeente Achtkarspelen, waardoor het bedrijf tot ver in de toekomst kan blijven groeien.

De drie bedrijfsdivisies binnen de groep zijn: Stertil-Koni hefbruggen voor onderhoud en reparatie van industriële en commerciële voertuigen; Stertil Dock Products met internationale erkenning voor veilige, hoogkwalitatieve laadperron oplossingen; en Stokvis Service met een uitgebreid netwerk van service-engineers voor de Nederlandse markt.

Groen gebouw

In lijn met de visie van de Stertil Group wordt de uitbreiding in Kootstertille een 'groen' gebouw met opwekking van elektriciteit uit zonnepanelen, optimale isolatie, ventilatie en ledverlichting, en - heel belangrijk - meer capaciteit. De extra 25,000 m2 dragen bij aan een oplossing voor de steeds toenemende marktvraag naar Stertil-producten.

Kootstertille is de thuisbasis van het internationale Research en Development Team dat het complete assortiment van Stertil-Koni en Stertil Dock Products ontwerpt en ontwikkelt.

Geschiedenis

'Stertil' werd zestig jaar geleden opgericht in 1961. De naam is afgeleid van de plaats waar het bedrijf is gevestigd, 'Kootstertille'. In de jaren zeventig begon het bedrijf met het produceren van laadperrons voor internationale distributiecentra en magazijnen. Begin jaren tachtig werd Stertil-Koni opgericht. Over de hele wereld heeft Stertil productie- en verkooporganisaties, evenals een exclusief distributeur- en dealernetwerk.

De huidige uitbreiding zal helpen om nieuwe en bestaande producten sneller op hun eindbestemming te brengen. Ook de verbetering van de logistiek op locatie, de opslagcapaciteit en meer kantoorruimte voor de afdelingen Supply Chain en Marketing & Sales worden door de uitbreiding mogelijk.

Op de locatie Kootstertille wordt ook het Stertil® 'Experience and Knowledge Centre' gerealiseerd. Het volledige assortiment van Stertil-Koni en Stertil Dock Products staat hier compleet operationeel voor trainings- en demonstratiedoeleinden, alsook voor het verstrekken van kwalificatie- en certificeringsprogramma’s voor het uitgebreide netwerk aan internationale Stertil-Koni service- en installatie-engineers.