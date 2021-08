Man (23) rijdt auto zonder rijbewijs

do 26 augustus 2021 09.24 uur

DAMWâLD - Een 23-jarige automobilist uit de gemeente Dantumadiel is woensdagnacht door de politie op de bon geslingerd. De man werd om 4.40 uur gecontroleerd op de Van Loonstraat in Leeuwarden. Uit een RDW controle was duidelijk geworden dat de man geen rijbewijs had.

De bestuurder is staande gehouden en er is proces-verbaal opgemaakt.