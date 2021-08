Verkeerschaos op A7 na ongeval

do 26 augustus 2021 09.16 uur

DRACHTEN - Een ongeval was donderdagochtend de aanleiding voor een flinke verkeerschaos op de A7 bij Drachten. Bij het ongeval waren er planken van een aanhanger gevallen waardoor het asfalt werd beschadigd.

Er ontstond een grote file voor het verkeer richting Groningen. Rijkswaterstaat heeft ervoor gezorgd dat het verkeer via de vluchtstrook de locatie kon passeren. In de tussentijd werd gewerkt om de schade aan de weg op te lossen. De schade aan het asfalt was dusdanig groot, dat het gelijk hersteld moest worden.