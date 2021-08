Stel uit Ferwert plukte bejaarde moeder kaal

wo 25 augustus 2021 15.16 uur

LEEUWARDEN - Bijna vier jaar geleden werd een 56-jarige inwoonster van het Noord-Limburgse dorpje Reuver door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot vier maanden cel – plus vier maanden voorwaardelijk – omdat ze samen met haar partner in krap vier maanden tijd het complete vermogen van de moeder van de vrouw er doorheen hadden gejaagd. Woensdag diende de hoger beroepszaak tegen de Limburgse en haar 54-jarige partner.

140.000 euro verbrast

Het stel is inmiddels gescheiden. Begin 2015 hebben ze al het geld dat afkomstig was uit de opbrengst van de verkoop de woning van de moeder verbrast, zonder toestemming van de moeder. De woning bracht 140.000 euro op. Moeder woonde toen nog in Helmond. Na de verkoop van de woning verhuisde ze naar Ferwert. Ze kreeg een huurwoning, tegenover haar dochter en schoonzoon, die een paar weken eerder naar het noorden van Friesland waren verhuisd.

“Moeder zat op de stenen vloer”

Haar dochter en schoonzoon plukten haar in een paar maanden tijd letterlijk financieel kaal. Volgens de buren in Ferwert leefden de dochter en haar echtgenoot in luxe, terwijl moeder, zoals raadsheer-voorzitter Harm Jan Deuring het omschreef, “bij wijze van spreken op de stenen vloer zat”. De oude vrouw kreeg zo nu en dan een pakketje met boodschappen toegeschoven. Ondertussen trokken dochter en schoonzoon de bankrekening leeg.

Onder druk gezet

Voor ruim 16.000 euro werd een Mercedes aangeschaft, voor ongeveer hetzelfde bedrag kocht het stel meubels. Het geld vloog de deur uit, bijna dagelijks werd er 1000 euro gepind. Had ze bij de rechtbank nog alles ontkend, bij het hof wilde de dochter schoon schip maken. Ze betuigde spijt. “Ik wil nu de waarheid vertellen”, zei ze. Ze beweerde dat ze onder druk was gezet door haar ex-partner, die ze “een narcist” noemde. Hij had schulden en zou haar hebben mishandeld, zowel geestelijk als fysiek.

22 pillen per dag

De vrouw ondervindt nog steeds de gevolgen, door de klappen die ze te verduren kreeg heeft ze last van chronische pijn achter in haar hoofd. Ze heeft PTSS, is depressief en slikt naar eigen zeggen 22 pillen per dag. Dat ze niet eerder openheid van zaken had gegeven, kwam omdat ze bang was voor haar ex-partner. “Ik kon niet tegen hem op”. De man zou haar zelfs na de scheiding niet met rust hebben gelaten, ze heeft al twee keer aangifte gedaan van stalking. De ex, hij heeft momenteel geen vaste woon- of verblijfplaats, kwam niet opdagen bij de hoger beroepszaak.

In elkaar geslagen door schuldeisers

Ook hij kampt volgens zijn raadsvrouw met psychische en fysieke ongemakken. Dat hij er lichamelijk slecht aan toe is, zou komen doordat hij een tijdje geleden door schuldeisers in elkaar is geslagen. De man is eerder veroordeeld voor oplichting en stalking. Tegen hem eiste advocaat-generaal Henk Dijkstra – AG, de officier van justitie in hoger beroep – een celstraf van vijf maanden plus zeven maanden voorwaardelijk. Dat was iets minder dan de straf die de rechtbank in 2017 had opgelegd: zes maanden cel plus zes maanden voorwaardelijk.

“Een dossier waar je triest van wordt”

Dijkstra had vanwege de ouderdom van de zaak zijn eis iets naar beneden toe bijgesteld. Verder zou de man een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 150 uur alsnog moeten uitvoeren. Voor de dochter eiste de AG de hoogst mogelijke werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. Voor het systematisch leegplukken van de bankrekening van de bejaarde vrouw had Dijkstra geen goed woord over. “Dit is een dossier waar je ontzettend triest van wordt. De vrouw heeft vreselijke laatste jaren gehad”.

Uitkering teruggevorderd

De civiele kamer van het hof heeft bepaald dat de vrouw 95.000 euro aan haar zus moet betalen. De zus is de enig overgebleven erfgename en heeft de schadevordering van de moeder overgenomen. De verdachte betaalt al elke maand 50 euro aan de gemeente Noardeast-Fryslân. De gemeente heeft de volledige bijstandsuitkering, ruim 50.000 euro, teruggevorderd.

Het gerechtshof doet op 8 september uitspraak.