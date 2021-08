Schoolkinderen houden snelheidscontrole in Harkema

wo 25 augustus 2021 08.55 uur

HARKEMA - Het moet een verrassend gezicht geweest zijn voor automobilisten op de Reitsmastrjitte in Harkema. Het komt vaker voor dat hun snelheid wordt gecontroleerd, maar nog niet eerder door kinderen! De controle werd uitgevoerd door kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool ’t Holdersnest in Harkema. Te snelle automobilisten werd met bordjes gewezen op hun rijgedrag.

Scholen zijn weer begonnen

De controle was opgezet in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Achtkarspelen. Dit om aandacht de vragen voor verkeersveiligheid nu de scholen weer zijn begonnen. Daarnaast hangen er in Harkema, zoals ook in andere dorpen, spandoeken met de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen".

Te hard gereden

Reden voor de actie is de vele meldingen over automobilisten die te hard rijden op de Reitsmastrjitte. "Het is een kwetsbare doelgroep in het verkeer" zegt wethouder Max de Haan. "Daarom is het belangrijk dat de kinderen tijdens de basisschoolperiode voldoende kennis en vaardigheden op doen om zelfstandig en veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Andere weggebruikers moeten hiermee rekening houden door de snelheid aan te passen."

"Op voeten en fietsen"

De kinderen van ’t Holdersnest doen ook mee aan het project "op voeten en fietsen" van Veilig Verkeer Nederland. Doel van dit project is de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. Kinderen en hun ouders worden gestimuleerd om lopend of fietsend naar school te komen. Ook is het goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Zij leren zelfstandig naar school of sport te gaan en beweging is altijd goed.