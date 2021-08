Fietser overleden na ongeval in Lauwersoog

di 24 augustus 2021 16.50 uur

LAUWERSOOG - Een fietser uit Westergeest is dinsdag overleden na een aanrijding met een racefietser op de Strandweg bij Lauwersoog. Door nog een onbekende oorzaak kwamen de twee 's middags met elkaar in botsing. De man uit Westergeest raakte ter plaatse zwaargewond.

Naast twee ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse om medische ondersteuning te bieden. De gewonde is daarna met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen. Het slachtoffer is daar aan zijn verwondingen overleden.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De andere fietsers raakten niet gewond.

