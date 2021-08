Groenvoorziening Ameland verhuist naar Reeweg

di 24 augustus 2021 16.00 uur

BALLUM - Per september 2021 gaan de medewerkers van de

Groenvoorziening van de gemeente Ameland verhuizen naar de gemeentewerf aan de Reeweg in Ballum. Vanaf deze locatie in de Ballumerbocht gaan zij vanaf september één team formeren en samenwerken met de andere medewerkers van de buitendienst van de gemeente.

Tot op heden werkten zij van de huidige locatie aan de

Achterdijken in Nes. Sinds 2014 werken de medewerkers van de groenvoorziening voor de gemeente Ameland. Zij onderhouden voornamelijk het groen bij de begraafplaatsen, scholen, rotondes en in de perkjes.