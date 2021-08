Fietsster in botsing met auto op rotonde in Drachten

di 24 augustus 2021 12.00 uur

DRACHTEN - Op de rotonde van de Eikesingel met de Burgemeester Wuiteweg in Drachten is dinsdagochtend een fietsster aangereden. De vrouw kwam in botsing met een auto. Waarschijnlijk zag de bestuurder van de auto de vrouw over het hoofd.

De fietsster werd opgevangen door de ter plaatse gekomen handhaving. Een ambulance kwam ter plaatse en heeft de vrouw onderzocht. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.