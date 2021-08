Oude ophaalbrug in Oosterwolde gaat vervangen worden

di 24 augustus 2021 11.45 uur

OOSTERWOLDE - In september zal worden gestart met het vervangen van de brug Venekoten in Oosterwolde. Volgens provincie Fryslân voldoet de ophaalbrug uit 1964 niet meer aan de huidige eisen. Onder andere met het oog op de veiligheid van fietsers die gebruik maken van de brug.

Fiets- en wandelstrook

De provincie heeft samen met de gemeente Ooststellingwerf gekeken hoe fietsers voortaan veiliger te brug over kunnen. Voor fietsers en wandelaars komt aan de westzij­de van de brug een aparte fiets- en wandelstrook. Het fietspad over de kruising Houtwal wordt doorgetrok­ken over de brug tot aan de rotonde Molenweg. De nieuwe brug is daarmee breder dan de bestaande brug.

Tijdelijke brug

In de eerste week van september zal worden gestart met het aanleggen van een tijdelijke brug om het verkeer de Opsterlands Compagnonsvaart over te kunnen laten gaan. Deze brug komt ter hoogte van de Hornleger. Dit wordt een brede brug waar al het gemotoriseerde verkeer, inclusief vrachtverkeer, gebruik van kan maken. Ook kunnen auto’s elkaar passeren op de brug.



Fietsers en voetgangers kunnen geen gebruik maken van deze brug. Zij worden omgeleid via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug Molenweg – Houtwal ter hoogte van de Groote Singel. Fietsers richting Appelscha kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Molenweg. De verwachting is dat de tijdelijke brug in week 39 gereed is. Daarna zal de aannemer de bypass op de Molenweg aanleggen. Vanaf 1 oktober wordt het verkeer omgeleid via de tijdelijke brug.

Combineren van werkzaamheden

Ook op andere plaatsen zal aan de N919 worden gewerkt. Zo worden het kruispunt bij de Houtwal aangepakt en zal de rotonde aan de Molenweg worden aangepast. Het kruispunt Houtwal is dan tien dagen afgesloten en de rotonde Molenweg vijf.

De Venekoterweg toe aan groot onderhoud. Deze weg zal worden voorzien van een nieuwe laag asfalt aan de zijkanten van de weg komt een nieuwe funderingslaag. Ook de Schottelenburgweg en ’t Oost krijgen tussen de rotonde Molenweg en afslag Schrappinga een nieuwe laag asfalt.

Adviesroute

Tijdens de werkzaam­heden geldt voor het doorgaande verkeer een adviesroute. Deze advies­route gaat over de grote wegen, de N381, A7 en de A28. Plaatselijk verkeer kan gebruik maken van de tijdelijke brug.

Naar schatting zal de nieuwe brug in juni 2022 klaar zijn.

