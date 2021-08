Sieraden buit bij inbraak in woning

di 24 augustus 2021 11.08 uur

DRACHTEN - In een woning aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten is in de vakantieperiode ingebroken. Dit is gebeurd tussen 14 augustus en 23 augustus om 15.45 uur. Bij de inbraak zijn sieraden buitgemaakt.

De bewoner heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben met betrekking tot deze inbraak.