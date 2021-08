Digitalisering biedt kansen voor horeca in 2021

di 24 augustus 2021 10.20 uur

LEEUWARDEN - Het afgelopen 'corona rampjaar' heeft de digitaliseringstrend in de horeca een enorme boost gegeven. Plotseling was er een groeiende vraag naar digitale oplossingen om veilig te kunnen ondernemen. Even wennen was het wel, maar experts verwachten dat deze trend zich komend jaar blijft voortzetten. En dat biedt welkome kansen voor de horeca.

Online bestellingen

Vooral het online bestellen van maaltijden zit in de lift. In een razend tempo schoten bestelwebsites en zelfs eigen webshops uit de grond. Het grote gemak waarmee klanten kunnen bestellen maakt het thuis laten bezorgen van maaltijden nóg aantrekkelijker. Als de deuren van restaurants straks weer open mogen, zal het online bestellen niet direct stoppen is de verwachting. Het biedt namelijk extra garantie in onzekere tijden.

Naast bestelwebsites, hebben steeds meer horecazaken een eigen online webshop voor de verkoop van huisgemaakte sauzen, kruidenmixen en unieke ingrediënten die in de gerechten worden verwerkt. Online retail biedt kansen voor de horeca omdat het een makkelijke manier is om extra omzet te genereren en het helpt de naamsbekendheid te vergroten.

Makkelijker en sneller

Maar ook het bestellen met QR-codes, digitale menukaarten en het direct contactloos afrekenen zijn een welkome ontwikkeling in de horeca. Een ontwikkeling die misschien wel blijvend is vanwege de vele voordelen. Bestellen ging namelijk nog nooit zo snel en makkelijk. Gasten hoeven niet langer te wachten totdat hun bestelling kan worden opgenomen. Dit stimuleert extra bestellingen wat de besteding per gast aanzienlijk kan verhogen.

Slimme apparatuur

Digitalisering gaat zelfs nog een stapje verder met slimme horeca apparatuur dat in verbinding staat met het internet. Dit klinkt als toekomstmuziek maar deze apparatuur is al op de markt. Het helpt om het werk in de keuken te verlichten. Zoals automatische friteuses die zelf het mandje uit het vet tillen of ovens met voorgeprogrammeerde bereidingsprogramma’s. Er zijn zelfs koelkasten die de groothandel een seintje geven zodra de voorraad afneemt. Dit soort technische innovaties maken de horeca keuken slimmer en halen de druk uit de keuken.

Data

Met de komst van digitale oplossingen neemt ook de hoeveelheid data toe. Gasten kunnen online reserveren of bestellen en laten hierbij hun gegevens achter. Deze informatie kan worden gebruikt om het serviceniveau te verbeteren bij een eerst volgende bestelling. Ook helpt het om in contact te blijven met gasten. Het versturen van een nieuwsbrief zodra de menukaart wordt vernieuwd of er een leuke actie is helpt om nog eens onder de aandacht te komen.