Brandweer in actie voor vervuild water

ma 23 augustus 2021 23.44 uur

BURUM - De brandweer van Burgum werd maandagavond ingezet voor een melding aan De Wendel in Burum. Het water in de jachthaven bleek vervuild te zijn met vermoedelijk benzine.

Voordat de brandweer werd opgeroepen had de havenmeester al onderzoek gedaan op verschillende boten in de haven. Hij kon geen lekkage ontdekken. De brandweer heeft kort onderzoek gedaan, maar ook zij konden geen lek vinden.

Wel werd het duidelijk dat het water in de haven vervuild is. Hoe dit is gebeurd is onduidelijk. In overleg met Wetterskip Fryslan heeft de brandweer verder geen actie ondernomen. Dinsdag bij daglicht zal er verder onderzoek worden gedaan.

