Buitenbrand blijkt stapel papier met bloed

ma 23 augustus 2021 21.09 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk heeft maandagavond een buitenbrandje geblust in het Gorredijkster bos. Wandelaars zagen even na acht uur rook in het bos, waarna ze het buitenbrandje aantroffen. De brandweer wist het vuur snel te blussen door pionnen met water te vullen en deze vervolgens leeg te gieten.

Het was voornamelijk papier wat in brand stond. Op sommige papieren werd bloed aangetroffen. De politie ging op onderzoek uit en trof in de naastgelegen bossages een brief aan van de Rabobank met een adres er op. De politie is naar de woning gereden om poolshoogte te nemen.

