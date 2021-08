Voetganger gewond na aanrijding op N355

ma 23 augustus 2021 10.57 uur

KOOTSTERTILLE - Op de N355 - Rykswei bij Kootstertille is maandagmorgen een voetganger aangereden. De man had bij een oprit zijn scooter geparkeerd en was vervolgens de weg over gestoken. Daarbij is hij geraakt door twee auto's.

Er kwamen twee ambulances ter plaatse om het slachtoffer te helpen. De man is onderzocht en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis in Groningen. De weg was tijdelijk afgesloten, het verkeer kon via de paralel weg langs de plek van het ongeval rijden.

De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. Een speciaal team van de politie is ter plaatse gekomen om de situatie in kaart te brengen.

