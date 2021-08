Grasbaanrace in DamwÃ¢ld zonnig verlopen

Grasbaanrace in Damwâld zonnig verlopen

zo 22 augustus 2021 15.30 uur

DAMWâLD - Op een weiland aan de Koarndyk bij Damwâld vlogen de modderspetters zaterdag in het rond. Hier werden namelijk de grasbaanraces gehouden. In verschillende klassen werd er gestreden om de winst.

Na de keuring om 9.00 uur kon er om 11.00 uur gestart worden met de races. Een opvallende prestaties was die van de 10-jarige Nick Talma uit Damwâld. In zijn debuut werd hij meteen derde in de klasse jeugd tot 65cc. De organisatie liet weten dat ze volgend jaar groter willen uitpakken.

