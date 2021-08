Auto botst op boom na stuurcorrectie

zo 22 augustus 2021 12.41 uur

URETERP - De bestuurster van een auto is zondagmiddag even na 12 uur op een boom gebotst bij Ureterp. Dit gebeurde op de Mounleane. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de vrouw te onderzoeken. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De bestuurster reed in de richting van Wijnjewoude toen ze rechts in de berm terecht kwam. Na een stuurcorrectie botste ze op een boom aan de linker zijde van de weg. Omstanders, die het zagen gebeuren, hebben eerste hulp verleend. Een berger is ter plaatse gekomen om het beschadigde voertuig mee te nemen.

Gemeente Opsterland is ter plaatse gekomen omdat er door het ongeval olie en/of brandstof in de sloot is terecht gekomen.

