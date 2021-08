Tourtocht in aanloop naar Benelux Tour

zo 22 augustus 2021 11.26 uur

SURHUISTERVEEN - In aanloop naar de Benelux Tour zal er op zaterdag 28 augustus een tourtocht worden georganiseerd. De organisatie is in handen van Stichting Wielercomité Surhuisterveen i.s.m. Toerfietsclub Surhuisterveen (TFCS). De tourtocht zal voor een gedeelte worden gereden over de route die de profs ook gaan rijden.

Er zijn drie verschillende afstanden waarop wielrenners zich kunnen inschrijven: 25, 65 en 120 kilometer. Daarnaast zijn er vanuit Surhuisterveen, Burgum en Dokkum routes over 65 en 25 kilometer uitgezet. De kortste afstand betreft een familietocht in het kader van \'Happen en Doortrappen’, mede dankzij steun van provincie en gemeenten.

Aan de 25 km tocht zijn geen kosten verbonden en jeugd tot 16 jaar kan op alle afstanden gratis deelnemen. Voor alle deelnemers ligt na afloop een prachtige bidon (drinkbus) gereed als herinnering aan de tocht.

De eerste etappe van de Benelux Tour wordt maandag 30 augustus verreden tussen Surhuisterveen en Dokkum. Aan de start verschijnen wereldtoppers als Mathieu van der Poel, Tom Dumoulin, de Belg Greg van Avermaet.