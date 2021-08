Keukenbrand in Twijzelerheide snel onder controle

zo 22 augustus 2021 10.59 uur

TWIJZELERHEIDE - Aan de De Resken in Twijzelerheide heeft zondagochtend korte tijd brand gewoed in een keuken. De bewoners hadden zelf geprobeerd de brand te blussen met emmers water. De ter plaatse gekomen brandweer had de brand daarna snel onder controle.

De bewoonster is opgevangen door de buren, zij had rook ingeademd. Een ambulance is ter plaatse gekomen om haar te onderzoeken. Zij hoefde niet meer naar het ziekenhuis. De woning is door de brandweer geventileerd.

