Palingroken in Oudwoude

za 21 augustus 2021 20.04 uur

OUDWOUDE - MFC Hüsterwald had zaterdag voor de eerste keer een palingrook wedstrijd georganiseerd. Op het terrein achter MFC Hüsterwald streden acht deelnemers om de eerste prijs. De deelnemers kwamen uit Kollum, Sint Annaparochie, Suameer, Twijzelerheide, Kollumerzwaag, Oudwoude en Kootstertille.

Na lang jury overleg kwam jury voorzitter Renze de Wilde met de uitslag. De eerste prijs was voor Schelte Lep uit Sint Annaparochie met 167 punten, de tweede prijs was voor Abele Dijkstra uit Kollum met 165 punten en de derde prijs was voor Peter de Bruijn uit Engwierum.

Alle deelnemers rookten hun paling elk op hun eigen wijze. Er was dan ook geen rookton gelijk. Ook verschilt het gebruik van soorten hout of houtsnippers en heeft de één wel en de andere géén vuur in het hout, ook verschillen de temperaturen. De jury bestond uit vier man. Er werd beoordeeld op kleur, reinheid, open snijden, gaarheid en smaak. Voor de kinderen was er een springkussen en muziek verzorgd door Aldwâld Audio.

