Zwemtocht om geld in te zamelen voor KiKa

za 21 augustus 2021 18.27 uur

BURGUM - Op het water bij Kûkherne zwommen zaterdagmiddag medewerkers van De Boer Burgum BV samen met hun familie en vrienden voor het goede doel. Er werd geld ingezameld voor KiKa, stichting Kinderen Kankervrij. De Boer Burgum BV is al een tijdje bezig met het programma Gezond op Weg, waarin aandacht is voor gezonde leefstijl. Zo ook voor bewegen. Nu is vanuit het personeel van De Boer Burgum BV het idee opgevat om bewegen te combineren met een goed doel en een sponsoractie te organiseren voor Kika.

Na de opening door de burgemeester zijn medewerkers van De Boer Burgum BV, hun familie en vrienden, begonnen aan een zwemtocht van de brug van Kûkherne naar de brug bij De Zilveren Maan over een afstand van 2,4 km. Bij De Zilveren Maan zijn de zwemmers ontvangen door niemand minder dan Emiel van de Hûnekop. De opbrengst van de sponsoractie zal op een later moment bekend worden gemaakt en symbolisch worden overhandigd aan KiKa.

