Code geel voor kans op wateroverlast in Friesland

za 21 augustus 2021 17.35 uur

LEEUWARDEN - Het KNMI heeft voor zondag code geel afgekondigd voor Friesland vanwege de kans op wateroverlast. De weerwaarschuwing is geldig van 3 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags.

Nog geen maand geleden had een deel van Friesland ook last van hevige regenval. Zo stroomde in Sumar een camping onder water, werd een winkelcentrum in De Westereen afgesloten en liep een verzorgingstehuis vol water. Het word afwachten hoeveel overlast de voorspelde buien zullen geven.

Zaterdagavond trekken vanuit het zuiden buien Nederland binnen. Deze zullen in de loop van de avond en nacht verder over Nederland trekken. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de hevige regenbuien.